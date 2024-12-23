Стало известно, с чем связано дело экс-председателя правления «ФК Открытие» Ромаева

В уголовном деле бывшего председателя правления банка «Открытие» Дмитрия Ромаева фигурируют кипрские офшорные компании. Это следует из материалов дела, передает ТАСС.

В документах указано, что в период с мая по ноябрь 2017 года фигурант совершил покушение на хищение средств банка в особо крупном размере.

В конце ноября стало известно, что Басманный районный суд приговорил к срокам от 14 до 17 лет трех участников аферы, которые украли у разорившихся банков более чем 10 миллиардов рублей. В рамках расследования были задержаны трое жителей столичного региона: 39-летняя Наталья Петренко, ранее имевшая судимость, 45-летний Денис Макарцев и 46-летний Станислав Шеловских.

В октябре сообщалось, что бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в хищении 3 млрд рублей, которые он выдал в качестве кредита подконтрольной ему фирме.

Ранее банки России в этом году предотвратили миллионы попыток мошеннических списаний средств.