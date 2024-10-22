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Банки России в этом году предотвратили миллионы попыток мошеннических списаний средств

Уваров: банки РФ в 2024 году предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний

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Ilya Naymushin/Reuters

Банки России в 2024 году уже предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний денежных средств, почти достигнут показатель за весь прошлый год. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе конференции Т-банка по финансам и инвестициям «Толк», передает ТАСС.

По словам Уварова, сумма предотвращенных хищений составила 4,3 трлн руб.

«По количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 млн попыток, то есть мы фактически за полгода подошли к цифре, которая появилась по результатам 2023 года», — сказал он.

Накануне стало известно, что иркутская пенсионерка две недели общалась с мошенниками и лишилась 1,8 млн руб. 64-летняя женщина намеревалась получить дополнительный доход от инвестирования средств на бирже и лишилась всех накоплений. По словам пенсионерки, ей предложили простой способ заработка и сверхвысокий доход от торговли на бирже.

Ранее пенсионер из Петербурга передал мошенникам почти 17 млн рублей.

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