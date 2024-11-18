Суд вынес приговор похитителям 10 млрд у двух разорившихся банков

Басманный районный суд приговорил к срокам от 14 до 17 лет трех участников аферы, которые украли у разорившихся банков более чем 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на московскую прокуратуру.

В рамках расследования были задержаны трое жителей столичного региона: 39-летняя Наталья Петренко, ранее имевшая судимость, 45-летний Денис Макарцев и 46-летний Станислав Шеловских.

По версии следствия, преступное сообщество, в которое входило несколько десятков человек, возглавляли банкир Илья Клигман и его компаньон Евгений Урин. Преступления были совершены перед отзывом лицензий у банков. Хищения происходили путем выдачи необеспеченных кредитов и других махинаций.

В октябре сообщалось, что бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в хищении 3 млрд рублей, которые он выдал в качестве кредита подконтрольной ему фирме.

Ранее сообщалось, что банки России в этом году предотвратили миллионы попыток мошеннических списаний средств.