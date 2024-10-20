Кредит самому себе. Экс-главу «Открытия» обвинили в хищении 3 млрд рублей Экс-глава банка «Открытие» обвиняется в выдаче кредита своей фирме

Бывший глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 млрд рублей через подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, зарегистрированную на Кипре, пишет «Коммерсантъ». Банкир уехал за границу еще в 2020 году, после заочного ареста экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Ромаева собираются объявить в международный розыск через Интерпол.

Бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвиняют в хищении 3 млрд рублей, которые он якобы выдал в качестве кредита подконтрольной ему фирме, сообщают источники «Коммерсанта».

По их информации, банкир открыл кредитную линию кипрской компании Benirlia Holdings Limited. С 10 июня 2022 года она находится на стадии ликвидации. Задолженность не погашена.

В материалах уголовного дела расследуется период 2016–2017 годов, когда Ромаев возглавлял наблюдательный совет банка и был членом его совета директоров.

МВД планирует организовать его международный розыск через Интерпол , пишет «Ъ».

17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере. Он объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственный департамент МВД завел на Ромаева еще в 2023 году.

Максимальное наказание по этой части статьи — до 10 лет лишения свободы .

Кто такой Ромаев

Сейчас Ромаеву 53 года. По данным СМИ, он проживает в Монако. У него также есть гражданство Кипра. Из России банкир уехал в 2020 году, когда Басманный суд заочно арестовал экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей из средств банка «ФК Открытие».

Ромаев с 2013 по 2015 год руководил правлением банка «ФК Открытие», затем в течение двух лет входил в совет директоров «Открытие холдинга».

В 2018 году Ромаев возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital со штаб-квартирой в Нидерландах, но какое-то время еще жил в России. В Waarde Capital он отвечал за развитие и инвестиционную стратегию.

Почти 300 млрд

Банк «Открытие» был санирован Центробанком с 2017 года по 2019 год, с 2022 года входит в группу ВТБ. Кредитную организацию приобрели за 340 млрд рублей, причем 107 млрд было оплачено облигациями федерального займа.

Более шести лет СК России расследует уголовные дела о масштабных махинациях бывших владельцев и топ-менеджмента «Открытия». В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал с них рекордные 289,5 млрд рублей по иску Центробанка. Ответчиками по делу проходили основатель и бывший совладелец «Открытие Холдинг» Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, бывший экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

В августе 2024 года Тверской суд столицы заочно арестовал Беляева по делу о мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Он будет заключен под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Основатель «Открытие Холдинга» сменил фамилию на Вольфсон и переехал в США после санации «Открытия».

Ранее сообщалось, что Беляева задержали в США по обвинению в содействии председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций. Сам Костин, комментируя эту информацию, заявил, что «никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции» и призвал «строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США».

Беляев объявлен в международный розыск.