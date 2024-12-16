В Токио назвали значимым событием начало перемещения морпехов США с Окинавы

Начало передислокации части морских пехотинцев США с территории японской префектуры Окинава является значимым событием для Токио. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасу Хаяси, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что правительство считает крайне значимым объявление о начале передислокации американских войск на принадлежащий Соединенным Штатам тихоокеанский остров Гуам. При этом Хаяси отметил, что требование губернатора Окинавы Дэнни Тамаки проработать план дальнейшего вывода морских пехотинцев пока является преждевременным.

Генеральный секретарь правительства заявил, что Токио будет принимать усилия для укрепления потенциала японско-американского военного альянса. В то же время ведется работа над «снижением нагрузки» на местных жителей.

28 июня японское правительство выразило сожаление послу США в стране Раму Эмануэлю из-за случаев изнасилования жительниц Окинавы американскими военнослужащими.

Ранее местные власти попытались помешать строительству новой базы США на Окинаве.