Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Токио назвали значимым событием начало перемещения морпехов США с Окинавы

Кабмин Японии: начало вывода морпехов США с Окинавы является значимым событием

close
US Navy/Global Look Press

Начало передислокации части морских пехотинцев США с территории японской префектуры Окинава является значимым событием для Токио. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасу Хаяси, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что правительство считает крайне значимым объявление о начале передислокации американских войск на принадлежащий Соединенным Штатам тихоокеанский остров Гуам. При этом Хаяси отметил, что требование губернатора Окинавы Дэнни Тамаки проработать план дальнейшего вывода морских пехотинцев пока является преждевременным.

Генеральный секретарь правительства заявил, что Токио будет принимать усилия для укрепления потенциала японско-американского военного альянса. В то же время ведется работа над «снижением нагрузки» на местных жителей.

28 июня японское правительство выразило сожаление послу США в стране Раму Эмануэлю из-за случаев изнасилования жительниц Окинавы американскими военнослужащими.

Ранее местные власти попытались помешать строительству новой базы США на Окинаве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами