Завершено расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Российской Федерации и Италии Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя в правоохранительных органах.

По его словам, следователь предъявил мужчине обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок.

«Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — сказал представитель правоохранительных органов.

Он также заявил, что Сидики отказался от того, что ему вменили прохождение обучения терроризму. Сидики утверждает, что он обладал «всеми навыками» задолго до задержания.

Сидики арестовали в декабре 2023 года по делу о подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Уголовное дело возбудили в ноябре 2023 года, когда на перегоне между станциями Рыбное — Блокпост сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, при этом 15 из них получили повреждения. Мужчину задержали по горячим следам. На допросе он рассказал, что действовал по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Сотрудник ведомства завербовал гражданина РФ и Италии в феврале 2023 года, когда тот находился в Турции. Всего Сидики предъявили обвинения в совершении девяти преступлений. В августе стало известно, что мужчина хотел в СИЗО получить консульскую помощь Италии.

Ранее в Башкирии 22 вагона сошли с рельсов из-за диверсии.