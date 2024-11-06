Под Уфой 22 вагона сошли с рельсов из-за диверсии. Устроившего подрыв задержали Baza: в Башкирии 22 вагона с углем сошли с рельсов и опрокинулись из-за взрыва

В Башкирии задержали 31-летнего жителя Ставрополья, подозреваемого в совершении диверсии на железнодорожных путях под Уфой. По версии следствия, мужчина заложил взрывчатку на хребтовой балке под люком одного из вагонов. В результате 22 вагона с углем сошли с рельсов. Повреждены контактные опоры и железнодорожное полотно, обошлось без пострадавших.

В Башкирии 22 вагона с углем сошли с рельсов на участке пути Иглино — Дема, сообщила уфимская транспортная прокуратура.

«3 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 км — Пост 21 км произошел сход с рельсов 22 вагонов, груженных углем. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Большинство вагонов опрокинулись, повредив контактные опоры, контактную сеть и железнодорожное полотно.

Однако задержек движения поездов не произошло. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта». Спустя несколько дней причина ЧП стала известна.

Кто виновник

Telegram-канал Baza 6 ноября сообщил, что вагоны сошли с рельсов в результате подрыва. Правоохранители уже поймали предполагаемого виновника. Им оказался 31-летний житель Ставропольского края Иван И.

Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

«Предварительно, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество», — уточняет Baza.

Диверсии — не редкость

В тот же день, когда произошло ЧП в Башкирии, сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Москвы, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на перегоне между станциями «Плющево» и «Вишняки» на линии МЦД-3 в столице.

По данным правоохранителей, электросварщик повредил восемь релейных шкафов за вознаграждение. Заказ он получил через мессенджер и разговаривал с заказчиком по видеосвязи, когда отправился «выполнять заказ».

Купив химикаты, он попытался вскрыть релейные шкафы, из которых три успел сжечь и один подпалил. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы по статье о теракте.

С начала СВО в России было совершено 184 диверсии на железной дороге, сообщал замглавы главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник в январе текущего года.

По факту совершения диверсия задержан 141 человек, среди которых 59 подростков. Часто это дети из малоимущих семей, которые готовы за небольшую сумму пойти на преступление.

Так, в октябре этого года полицейские задержали в Ростове-на-Дону 18-летнего жителя Новочеркасска, который поджег релейный шкаф на перегоне Локомотивстрой — Персиановка у станции Шахтная. На месте ЧП нашли канистру с моторным маслом. Юношу арестовали и будут судить по статье о «покушении на террористический акт».

Кроме того, с начала военной операции в России зафиксировали 220 фактов, связанных с нападениями и поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти. Виновные установлены в 85% случаев. Всего к ответственности привлекли 220 человек, 15 из которых несовершеннолетние.