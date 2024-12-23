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Рогов сообщил, что Украина направила спецгруппу ЦИПсО в Запорожскую область

Рогов: Украина направила спецгруппу ЦИПсО в город Орехов Запорожской области
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Unsplash

Украина направила специальную группу пропагандистов Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) страны в оккупированную часть Запорожской области, чтобы они подготовили фейковые материалы, нацеленные на поднятие упавшего боевого духа военных ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«По оперативным каналам стало известно о прибытии в оккупированную режимом (Владимира) Зеленского часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины. Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ», — сказал Рогов.

По его словам, эта группа приехала в город Орехов.

В декабре военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Центры информационно-психологических операций на Украине распространяли недостоверные материалы о победах военнослужащих ВСУ на поле боя.

Ранее россиянам рассказали о методах информационного влияния украинских спецслужб.

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