Россиянам рассказали о методах информационного влияния украинских спецслужб

Военный эксперт Даниил Безсонов выпустил в своем Telegram-канале учебно-методическое пособие о том, как украинские подразделения информационно-психологических операций (ЦИПсО) распространяют пропаганду и пытаются влиять на участников СВО, их родственников и других граждан, сообщает «Блокнот».

«Уверен, что после внимательного изучения этого пособия, вы научитесь распознавать и противодействовать манипуляциям со стороны противника», — написал Безсонов.

Также в фильме рассказывается о том, как бороться с дезинформацией и не стать жертвой ЦИПсО.

«Будьте внимательны, бдительны и разумны. Берегите себя и своих близких от опасного информационно-психологического влияния противника», — добавил он.

Пособие доступно в виде фильма, а также в текстовом и аудиоформатах.