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В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя

В России стартовала последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя
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Motrow/imageBROKER.com/Global Look Press

В России стартовала последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя.

Выходной в субботу, 28 декабря, был перенесен на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому граждане будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день, вторник 31 декабря, стал выходным. Его перенесли на этот день вместо выходного с 7 января текущего года.

В декабре главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев заявил, что длинные новогодние праздники могут негативно сказываться на экономике.

Это подтверждают данные о том, что в январе в стране обычно производят меньше товаров и услуг. Так, например, в 2024 году их было произведено на 28% меньше, чем в декабре.

В этом же месяце карьерный консультант Ильгиз Валинуров говорил, что в новогодние каникулы россиянам не составит особого труда найти дополнительный заработок. Можно сыграть Деда Мороза, доставить подарки на дом или продать свечу ручной работы.

Новость дополняется.

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