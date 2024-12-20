Психолог рассказала, как не устать в новогодние праздники

Предновогодняя суета и бесконечные встречи с друзьями и близкими в новогодние праздники могут закончиться тем, что человек в январе вернется к своим трудовым обязанностям без сил. Важно не забывать о себе, своем теле и важности отдыха. Об этом в интервью RuNews24.ru напомнила психолог Алиса Решетникова.

Специалист посоветовала на каникулах тщательнее выбирать окружение.

«Умение говорить «нет» в ситуациях, когда вам это не нужно, является очень полезным. Часто мы стремимся угодить друзьям и семье, что может привести к ненужной нагрузке. Следует уметь фильтровать предложения о совместных празднованиях», — сказала Решетникова.

Она также рекомендует не перегружать праздники множеством культурных мероприятий, так как это может вызвать лишнюю тревогу и стремление «все успеть».

До этого психолог Лариса Овчаренко дала советы, как создать себе новогоднее настроение. Она предложила заняться зимними забавами или сделать себе подарок. В этот период, по ее словам, важно мечтать и самому себе создавать ощущение праздника.

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