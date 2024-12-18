Россиянам рассказали, как новогодние праздники отражаются на экономике

Длинные новогодние праздники могут негативно сказываться на экономике. Об этом kp.ru рассказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Это подтверждают данные о том, что в январе в стране обычно производят меньше товаров и услуг. Так, например, в 2024 году их было произведено на 28% меньше, чем в декабре.

«У нас в январе промпроизводство в сравнении с декабрем — всегда минус 15-20%. И это несмотря на то, что некоторые предприятия — например, с непрерывным циклом, работают и в праздники. Конечно, это не на пользу экономике», — сказал Николаев.

При этом на некоторых сферах длинные праздники сказываются положительно, среди них — туристическая, транспортная, пищевая промышленность. Однако и здесь присутствует ежегодный провал почти на треть по «базовым товарам и услугам», заключил специалист.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что в новогодние каникулы россиянам не составит особого труда найти дополнительный заработок. Можно сыграть Деда Мороза, доставить подарки на дом или продать свечу ручной работы.

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