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Россиянам рассказали, как новогодние праздники отражаются на экономике

Экономист Николаев: новогодние праздники негативно отражаются на экономике

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Helga King/Shutterstock/FOTODOM

Длинные новогодние праздники могут негативно сказываться на экономике. Об этом kp.ru рассказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Это подтверждают данные о том, что в январе в стране обычно производят меньше товаров и услуг. Так, например, в 2024 году их было произведено на 28% меньше, чем в декабре.

«У нас в январе промпроизводство в сравнении с декабрем — всегда минус 15-20%. И это несмотря на то, что некоторые предприятия — например, с непрерывным циклом, работают и в праздники. Конечно, это не на пользу экономике», — сказал Николаев.

При этом на некоторых сферах длинные праздники сказываются положительно, среди них — туристическая, транспортная, пищевая промышленность. Однако и здесь присутствует ежегодный провал почти на треть по «базовым товарам и услугам», заключил специалист.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого говорил, что в новогодние каникулы россиянам не составит особого труда найти дополнительный заработок. Можно сыграть Деда Мороза, доставить подарки на дом или продать свечу ручной работы.

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