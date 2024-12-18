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Россиянам рассказали, где можно подработать на новогодних праздниках

Карьерный консультант Валинуров: в Новый год подработку найти несложно

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние каникулы россиянам не составит особого труда найти дополнительный заработок. Можно сыграть Деда Мороза, доставить подарки на дом или продать свечу ручной работы, рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

В Новый год традиционно нужны желающие сыграть Деда Мороза. Порадовать детей можно за разные суммы, цены начинаются от нескольких тысяч и доходят до сотен тысяч в зависимости от уровня мероприятия.

«Кто может этим заниматься? Обычно это актеры или студенты, которые учатся в театральных вузах. Для них это нормальная подработка», — добавил Валинуров.

Также в новогодние праздники резко повышается спрос на курьеров, причем им готовы платить высокие зарплаты. Найти такую подработку можно по объявлениям от работодателей – их на профильных сайтах достаточно. Подработать можно и на продаже товаров. К примеру, многие продают свечи ручной работы, эксклюзивные сыры, разные наборы и так далее.

«Производители таких эксклюзивных товаров, которые не покупаются каждый день, точно могут использовать праздники для того, чтобы дополнительно заработать», — уверен Валинуров.

Предприниматели могут в новогоднее время запустить продажу абонементов или сертификатов на будущий год.

«В любой момент, в любом месте, и в январе, и в феврале, и в марте можно найти возможность иметь какой-то дополнительный доход», — заключил эксперт.

Напомним, эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок в новогодние каникулы, в лидерах которого оказались такие вакансии, как продавец пиротехники (160 тыс. руб.), сотрудник проката горных лыж (150 тыс. руб.), стикеровщик елочных игрушек (до 130 тыс. руб.).

Ранее россияне предупредили о новом виде мошенничества с подработкой.

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