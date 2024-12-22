Богомаз: мужчина пострадал при атаке на поселок Красный Бор в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали поселок Красный Бор в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки местный житель получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Его доставили в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

22 декабря Богомаз сообщил, что жительница села Кирилловка в Климовском районе Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины получила травмы, несовместимые с жизнью.

В этот же день губернатор Брянской области заявил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Глава региона отметил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю в Белгородской области.