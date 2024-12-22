Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали поселок в Брянской области

Богомаз: мужчина пострадал при атаке на поселок Красный Бор в Брянской области
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали поселок Красный Бор в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки местный житель получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Его доставили в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

22 декабря Богомаз сообщил, что жительница села Кирилловка в Климовском районе Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины получила травмы, несовместимые с жизнью.

В этот же день губернатор Брянской области заявил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Глава региона отметил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами