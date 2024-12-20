В Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль

Гладков: в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовик на парковке сельхозпредприятия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов продолжают атаковать Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия, в результате этого посечен прицеп грузовика.

«На участке автодороги Шебекино — Белгород еще один БПЛА сдетонировал при ударе о дорожное полотно, повреждены кузов и колеса легкового автомобиля», — написал он.

По данным Гладкова, в результате инцидентов никто не пострадал, но информация о последствиях атак уточняется.

20 декабря министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.