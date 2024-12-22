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Женщина не выжила в результате атаки ВСУ в Брянской области

Богомаз: жительница брянского села Кирилловка не выжила после атаки ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Жительница села Кирилловка в Климовском районе Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Семье (женщины. — «Газета.Ru») будет оказана вся необходимая материальная помощь», — отметил он.

В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.

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Атаки БПЛА на Россию
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