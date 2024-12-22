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Аэропорт Дамаска продолжит работу по спецразрешениям до следующего года

Аэропорт Дамаска будет работать по спецразрешениям до 1 января 2025 года
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airliners.net

Международный аэропорт Дамаска продолжит свою деятельность по приему и отправке воздушных судов исключительно на основании специальных разрешений от государственного органа, ответственного за гражданскую авиацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, распространенное диспетчерами аэропорта для всех участников воздушного движения в стране.

«Все рейсы в/из аэропорта Дамаск отменены за исключением выполняемых по специальным разрешениям органа контроля гражданской авиации до 19:00 по всемирному времени (22:00 мск) 1 января 2025 года», — отмечается в сообщении.

Ранее предполагалось, что аэропорт сможет возобновить свою обычную деятельность вечером 24 декабря.

8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли столицу страны под свой контроль. В тот же день в Сирии временно закрыли аэропорты. 13 декабря две главные воздушные гавани в стране — в Дамаске и Алеппо — возобновили прием и отправку зарубежных самолетов только по специальным разрешениям.

Ранее США обсудили с новыми властями Сирии снятие санкций.

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