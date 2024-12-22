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В Казани прогремел взрыв

SHOT: в Казани саперы подорвали неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Саперы совершили подрыв неразорвавшегося снаряда украинского беспилотника, который 21 декабря упал на крышу четырехэтажного здания во время массовой атаки дронов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на видео.

В субботу глава Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что в Казани саперы обезвреживают украинские беспилотники, на которых не сдетонировали взрывные устройства. По его словам, некоторые дроны были обезврежены в результате не сработавшей взрывчатки, что позволило оперативно провести эвакуацию и предотвратить более серьезные последствия. Минниханов отметил, что из восьми беспилотников, атаковавших город, три были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома.

21 декабря на Казань был совершен налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Власти сообщили, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее Захарова раскритиковала молчание Запада после атак на Казань.

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