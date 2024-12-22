Умер герой штурма дворца афганского диктатора Амина — подполковник КГБ Климов

Ушел из жизни отставной подполковник КГБ СССР Павел Климов, который стал одним из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году. Об этом сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«На 73-м году жизни скоропостижно скончался Климов Павел Юрьевич», — отмечается в сообщении.

Климов родился 15 сентября 1951 года в городе Химки Московской области. После окончания школы Климов работал на заводе токарем, а затем служил в Вооруженных силах СССР, где прошел обучение в школе сержантов. После службы его пригласили в органы государственной безопасности. В 1974 году после строгого отбора он был принят в первый состав группы «Альфа».

В декабре 1979 года, во время штурма дворца Тадж-Бек — резиденции лидера Афганистана Хафизуллы Амина — Климов получил тяжелое осколочное ранение. Он чудом выжил и продолжил службу, участвуя в многочисленных операциях по освобождению заложников и ликвидации террористических угроз. За свои заслуги был удостоен ордена Красного Знамени и ряда других наград.

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