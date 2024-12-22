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Умер герой штурма дворца афганского диктатора Амина — подполковник КГБ Климов

Умер герой штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане подполковник КГБ Климов
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Ушел из жизни отставной подполковник КГБ СССР Павел Климов, который стал одним из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году. Об этом сообщил совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«На 73-м году жизни скоропостижно скончался Климов Павел Юрьевич», — отмечается в сообщении.

Климов родился 15 сентября 1951 года в городе Химки Московской области. После окончания школы Климов работал на заводе токарем, а затем служил в Вооруженных силах СССР, где прошел обучение в школе сержантов. После службы его пригласили в органы государственной безопасности. В 1974 году после строгого отбора он был принят в первый состав группы «Альфа».

В декабре 1979 года, во время штурма дворца Тадж-Бек — резиденции лидера Афганистана Хафизуллы Амина — Климов получил тяжелое осколочное ранение. Он чудом выжил и продолжил службу, участвуя в многочисленных операциях по освобождению заложников и ликвидации террористических угроз. За свои заслуги был удостоен ордена Красного Знамени и ряда других наград.

21 декабря глава Чувашии Олег Николаев сообщил об уходе из жизни художественного руководителя Чувашского драматического театра, народного артиста СССР Валерия Яковлева.

13 декабря Федерация альпинизма России сообщила на своем официальном сайте о смерти самого возрастного альпиниста страны Валентина Божукова. В 60 лет он установил мировой рекорд за сезон поднявшись на три семитысячника со спуском на параплане.

Ранее скончался 100-летний екатеринбуржец, охранявший Сталина.

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