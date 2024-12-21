Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

Умер художественный руководитель Чувашского драматического театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Чиновник отметил, что Яковлев внес неоценимый вклад в развитие культуры Чувашской Республики, был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре.

Николаев назвал Яковлева талантливым артистом, режиссером, художественным руководителем, а также «настоящим отцом» для театра. По словам чиновника, профессионализм Яковлева стал примером для многих поколений актеров, а его энергия и преданность любимому делу оставили неизгладимый след в сердцах людей.

Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Шемуршинском районе Чувашии. Он — выпускник актерского и режиссерского факультетов Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). В 1961 году Яковлев начал выступать в Чувашском академическом драмтеатре. В 1967 году он получил должность режиссером-постановщиком театра, в 1979 году стал главным режиссером, с 1990 года работал художественным руководителем.

Ранее умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов.