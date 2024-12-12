Скончался 100-летний екатеринбуржец, охранявший Сталина

В Екатеринбурге скончался 100-летний почетный гражданин Жорж Токарев, охранявший Иосифа Сталина. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на родственников ветерана.

По данным издания, недавно Токарев сломал шейку бедра во время отдыха в санатории, после чего попал в госпиталь, где ему провели операцию. В ноябре состояние ветерана ухудшилось, и он оказался в реанимации.

«Еще вчера Жорж Владимирович был в сознании и разговаривал. Ровно в 11:00 из госпиталя ветеранов войн сообщили, что он скончался», — рассказали близкие Токарева.

В годы Великой Отечественной войны Токарев служил командиром отделения пулеметного взвода в полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля. В составе Кремлевского полка был участником парада Победы в Москве в 1945 году. После войны работал даже телохранителем Сталина.

Соболезнования в связи с кончиной почетного гражданина Екатеринбурга выразили мэр города Алексей Орлов и председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий.

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