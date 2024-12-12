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Скончался 100-летний екатеринбуржец, охранявший Сталина

В Екатеринбурге скончался почетный гражданин Токарев, охранявший Сталина

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Сергей Бобылев/ТАСС

В Екатеринбурге скончался 100-летний почетный гражданин Жорж Токарев, охранявший Иосифа Сталина. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на родственников ветерана.

По данным издания, недавно Токарев сломал шейку бедра во время отдыха в санатории, после чего попал в госпиталь, где ему провели операцию. В ноябре состояние ветерана ухудшилось, и он оказался в реанимации.

«Еще вчера Жорж Владимирович был в сознании и разговаривал. Ровно в 11:00 из госпиталя ветеранов войн сообщили, что он скончался», — рассказали близкие Токарева.

В годы Великой Отечественной войны Токарев служил командиром отделения пулеметного взвода в полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля. В составе Кремлевского полка был участником парада Победы в Москве в 1945 году. После войны работал даже телохранителем Сталина.

Соболезнования в связи с кончиной почетного гражданина Екатеринбурга выразили мэр города Алексей Орлов и председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий.

Накануне, в возрасте 95 лет, ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова.

По данным телеканала РЕН ТВ, 11 декабря артистке несколько раз вызывали скорую помощь. 29 ноября Максимову выписали из больницы, где врачи диагностировали у нее пневмонию и проблемы с сердцем.

Ранее умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков.

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