В Анапе собрано около 10 тонн нефтепродуктов за время расчистки пляжей

За все время работ по расчистке пляжей в Анапе собрано около 10 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в Telegram-канале со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко.

«В Анапе сегодня собрали 3,5 тысячи тонн, а за все время проведения работ — уже около 10 тысяч тонн нефтепродуктов», — сказал он.

В пресс-службе добавили, что в ходе очистительных работ были задействованы волонтеры из всех муниципалитетов. Ожидается дополнительное количество добровольцев — около 1,5 тысячи человек.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Российский лидер призвал придумать, что делать с топливом после аварии.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.