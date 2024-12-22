«Страна»: пьяный сотрудник ТЦК врезался в автомобиль с детьми на Украине

На Украине сотрудник военкомата инициировал ДТП, столкнувшись с автомобилем, в котором находились дети. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в городе Ковель Волынской области Украины. В момент аварии сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. ред.) находился в состоянии алкогольного опьянения. В Волынском областном военкомате подтвердили факт ДТП с участием своего работника и пообещали привлечь его к дисциплинарному взысканию за нарушение воинской дисциплины.

Полицейские, в свою очередь, намерены изъять у мужчины водительские права и оштрафовать его.

Никто из участников ДТП не пострадал.

22 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сообщил, что в одесском военкомате произошла стрельба. По его словам, во время инцидента отец пытался отбить сына, «но получил пулю».

До этого на Украине сотрудники территориального центра комплектования распылили газ и подожгли салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный. Сотрудник ТЦК рассказал свою версию произошедшего. Как заявил военнослужащий Вышгородского районного военкомата, правоохранители запустили газ в салон машины, а водитель якобы сам его поджег, «чтобы не дышать им».

Ранее почти 70% граждан Украины признались в недоверии военкомам.