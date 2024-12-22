Военкомат на Украине попытался оправдаться за выкуривание газом мужчины из машины

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) распылили газ и подожгли салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный. Сотрудник ТЦК рассказал свою версию произошедшего, ответ публикует агентство «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Как заявил военнослужащий Вышгородского районного военкомата, правоохранители запустили газ в салон машины, а водитель якобы сам его поджог, «чтобы не дышать им».

«Мы (сотрудники военкомата — «Газета.Ru») осуществляли патрулирование, увидели, что полиция нуждается в помощи и решили помочь. В ходе этого мы пытались открыть дверь (машины — «Газета.Ru»), потому что он (мужчина в машине — «Газета.Ru») закрылся и ничего не хотел воспринимать... Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег», — заявил собеседник агентства.

По словам военнослужащего, салон автомобиля действительно загорелся, однако водитель вышел из машины к некому знакомому, который к нему приехал.

Об инциденте, который случился в Вышгороде Киевской области, сообщалось 19 декабря, произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как сотрудники ТЦК остановили машину и, когда не смогли отогнуть автомобильную дверь, распылили в салоне газ (предположительно, слезоточивый), после чего подожгли его, вызвав вспышку огня. Весь процесс сопровождался смехом украинских военкомов.

Ранее пленный заявил об усилении рейдов ТЦК в Харькове.