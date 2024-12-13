Суд арестовал министра здравоохранения Владимирской области

Министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину, которому предъявлены обвинения в растрате и превышении полномочий, была назначена мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщается в публикации Следственного управления СК РФ по региону.

«По результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Владимирской области в отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ведомство.

По информации пресс-службы, незаконная деятельность министра здравоохранения Владимирской области Янина была выявлена и задокументирована сотрудниками ведомства.

Согласно версии следствия, начиная с 2021 года, обвиняемый, занимавший должность главного врача Александровской районной больницы, неправомерно начислял выплаты своим подчиненным, часть из которых возвращалась ему. Эта практика продолжилась и после его назначения министром здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года. Он был задержан 11 декабря сотрудниками УФСБ, когда получал очередную сумму. По предварительным данным, в результате своих действий он получил более 400 тысяч рублей.

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