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Стали известны молодежные столицы России 2025 года

Молодежными столицами России в 2025 году станут Омск и Пермь
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Ell_lial6/Shutterstock/FOTODOM

Омск и Пермь стали победителями конкурса за звание молодежной столицы России в 2025 году. Об этом на торжественной церемонии премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия» сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что всего через Госуслуги проголосовало 818 тыс. человек, разрыв между двумя городами составил всего 500 голосов.

«Поэтому у экспертного жюри, оргкомитета не осталось выбора, и в 2025 году в России снова будут две молодежные столицы — Омск и Пермь», — сказал Кириенко.

15 декабря сообщалось, что Омск по итогам федерального конкурса получил звание «Культурная столица 2026 года».

До этого в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы сообщили, что город занял первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2024 года.

Ранее сообщалось, что титул культурной столицы 2025 года получил город Грозный от Нижнего Новгорода.

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