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Назван город с самым высоким качеством жизни в России

Москва заняла первое место в мониторинге городов России по качеству жизни

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Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

Москва заняла первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы, передает АГН «Москва».

По словам руководителя департамента Марии Багреевой, улучшение качества жизни является приоритетом городского правительства. Она добавила, что в Москве проводятся программы по созданию современной и комфортной городской среды. На это правительство выделяет 47% городского бюджета.

Индекс качества жизни включает оценку работы местных органов власти, условия для бизнеса, состояние дорожного хозяйства, а также доступность культурной сферы, работу школ и институтов. Кроме того, в статистике учитывается уровень материального благополучия жителей столицы и качество медицинского обслуживания.

Москва вошла в число городов с самой высокой оценкой уровня материального благополучия, качества медицины, доступности культурных ценностей и качества образования.

До этого исследователи Финансового Университета при правительстве РФ назвали Владикавказ самым безопасным городом России.

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