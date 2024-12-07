В Нижнем Новгороде передали Грозному титул культурной столицы

Город Грозный получил титул культурной столицы от Нижнего Новгорода, в этом статусе город проведет 2025 год. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает ТАСС.

«У нас сегодня знаменательный день, мы передаем почетный титул культурной столицы нашим друзьям из Грозного. Уверен, что город будет с честью нести этот титул», — заявил он.

По словам губернатора, статус позволяет продвигать регион. За год нахождения Нижнего Новгорода в статусе культурной столицы удалось привлечь туристов и инвесторов для развития города.

Министр культуры Чечни Иса Ибрагимов отметил, что Грозный планирует перенять у Нижнего Новгорода опыт в проведении просветительских мероприятий. Он добавил, что Грозный в предстоящем году сможет удивить гостей. В ходе церемонии регионы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.

До этого в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы сообщили, что город занял первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2024 года.

Ранее венские сосисочные признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО.