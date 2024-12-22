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Трое человек получили ранения при обстреле Херсонской области

Трое человек получили ранения из-за обстрела села Каиры Херсонской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Трое человек получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилого сектора населенного пункта Каиры Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

«Пострадали три человека, из них один ребенок», — сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадавших госпитализировали в Нижнесерогозскую центральную районную больницу с осколочными ранениями.

20 декабря сообщалось, что при обстреле ВСУ города Рыльска в Курской области пострадали не менее 15 человек.

21 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Рыльска пострадали 12 зданий, из которых десять относятся к социальной инфраструктуре.

Рыльск подвергся обстрелу со стороны украинских войск 20 декабря. По последней информации, в результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Еще пять человек спасти не удалось. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области, украинские солдаты наносили удары при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН сделали заявление после удара ВСУ по Рыльску.

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