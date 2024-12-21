Хинштейн сообщил, что в результате обстрела Рыльска пострадали 12 зданий

Хинштейн: в Рыльске при обстреле со стороны ВСУ пострадали 12 зданий

В результате обстрела Рыльска со стороны ВСУ пострадали 12 зданий, из которых 10 относятся к социальной инфраструктуре. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что три здания, включая Дом культуры, учебные корпуса колледжа имени Д. Гранина и здание для начальных классов школы № 1, не подлежат восстановлению. Также Хинштейн добавил, что другие здания получили повреждения, но их восстановление возможно.

Хинштейн отмечал, что в Рыльске идут восстановительные работы после обстрела.

Рыльск подвергся обстрелу со стороны украинских войск 20 декабря. По последней информации, в результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Еще пять человек спасти не удалось. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области, украинские солдаты наносили удары при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН сделали заявление после удара ВСУ по Рыльску.