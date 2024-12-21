В ООН сделали заявление после удара ВСУ по Рыльску

В ООН после удара ВСУ по Рыльску призвали предотвращать жертвы среди мирных

ООН призывает стороны конфликта на Украине избегать любых жертв среди мирного населения. Так в беседе с «Известиями» прокомментировал удар ВСУ по Рыльску в Курской области заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения», — подчеркнул он.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно целились по мирным объектам и учреждениям социальной инфраструктуры.

По словам Хинштейна, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

Ранее сообщалось, что жителям Рыльска выплатят компенсации после обстрела ВСУ.