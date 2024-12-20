«Взрывной волной вышибло окна»: ВСУ обстреляли Рыльск из РСЗО HIMARS

Хинштейн: шесть человек погибли и 10 получили травмы при обстреле Рыльска

Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу: ВСУ атаковали город из РЗСО HIMARS. Погибли шесть человек, в том числе ребенок, а в больницы обратились по меньшей мере девять пострадавших, среди которых беременная женщина. Повреждены жилые дома, Дом культуры и учебные заведения, взрывной волной выбило окна и двери в храме Успения Пресвятой Богородицы. Что известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльск, расположенный примерно в 100 км от Курска и в 60 км — от города — спутника Курской АЭС Курчатова. Город с населением в примерно 14 тыс. человек подвергся массированному ракетному обстрелу около 15:30 мск, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, ракеты по городу были выпущены из реактивной системы залпового огня HIMARS, некоторые из них сих смогла сбить российская система противовоздушной обороны.

«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — написал Хинштейн в Telegram.

Изначально врио губернатора сообщил о 10 пострадавших, в числе которых — 13-летний ребенок. Он заявил, что их доставили в Центральную районную больницу Рыльска с легкими травмами. Впоследствии однако глава региона уточнил, что всего за медицинской помощью обратилось девять человек, пятерых из них направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности . Как сообщил RT источник в администрации Курской области, у пострадавших зафиксированы осколочные ранения, сотрясения головного мозга, ушибы и ссадины, тяжелых травм ни у кого не диагностировано.

Telegram-канал SHOT утверждает, что по городу было сделано 13 залпов. По предварительной оценке специалистов, осмотревших фрагменты боеприпасов, обстрел велся из Черниговской области Украины.

«Сползли на пол и ползли в ванную»

По словам Хинштейна, в результате обстрела повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы, колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа (филиала МГТУ ГА), офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС, а также окна в трех многоквартирных домах. Пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

Кроме того, взрывной волной повредило собор Успения Пресвятой Богородицы: его работница матушка Ксения рассказала mk.ru, что в храме выбило окна и двери.

«В наш собор прямого попадания не было, как я поняла, били в соседнее здание. Но из-за взрывной волны у нас вышибло окна и двери. <...> Все прилеты пришлись по трем разным местам, которые находятся в историческом центре города», — сообщила она.

При этом женщина добавила, что людей на улицах в момент обстрела было немного. По ее словам, Рыльск — «маленький город», где нет даже городского транспорта: последний автобус отменили после вторжения ВСУ в Курскую область.

Жительница одного из пострадавших домов Марина рассказала РЕН ТВ об атаке. «Взрывы начались. Сползли на пол и ползли в ванную. Все окна в доме разбиты. И балконы, и ворота, и двери межкомнатные, и вывернуты двери входные», — поделилась она.

Хинштейн назвал произошедшее «огромной трагедией». Он подчеркнул, что в городе продолжают работать экстренные службы, специалисты оценивают ущерб и оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших. Врио губернатора выразил уверенность, что ВСУ «сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры». Аналогичного мнения придерживаются и в Следственном комитете.

«Сегодня боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. При этом в качестве целей боевики выбрали гражданские объекты», — отметили в СК РФ.