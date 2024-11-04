В Японии завершили десятый сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская компания ТЕРСО, которая является оператором аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», завершила десятый с августа 2023 года сброс очищенной воды с объекта в океан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное новостное агентство Kyodo.

По информации журналистов, этот сброс воды стал шестым с начала текущего финансового года (с 1 апреля 2024 года). Он начался 17 октября и завершился 4 ноября, за это время специалисты избавились от 7,8 тыс. тонн слаборадиоактивной воды.

Из публикации следует, что в собранных за данный период пробах воды из океана было выявлено содержание трития 48 беккерелей на один литр. Показатель оказался существенно ниже по сравнению с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды, в которой должно содержаться не больше 10 тыс. беккерелей на один литр. При этом ТЕРСО обязана прекратить сброс очищенной воды в океан, если значение достигнет 700 беккерелей на один литр.

28 октября оператор АЭС «Фукусима-1» начал извлекать расплавившееся ядерное топливо из второго энергоблока на объекте. Изначально специалисты планировали приступить к работам 10 сентября, но их пришлось приостановить из-за технических неполадок.

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