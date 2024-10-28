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Специалисты начали доставать расплавившееся топливо из энергоблока АЭС «Фукусима-1»

Операцию по извлечению расплавившегося топлива возобновили на АЭС «Фукусима-1»

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Kyodo/via Reuters

Специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновили операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной японской АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что изначально работы планировалось начать 10 сентября, но их пришлось приостановить из-за проблем в работе камер, установленных на специальном устройстве для извлечения топлива.

На сегодняшний день все неполадки были устранены. Основная задача производимых работ — получение сведений о характеристиках мусора.

26 сентября оператор японской аварийной АЭС «Фукусима-1» начал сброс в океан девятой партии технической воды.

Сброс технической воды начался 24 августа 2023 года, по последним данным, в Тихий океан по подземному трубопроводу слито уже 62,6 тыс. тонн. Сейчас на АЭС скопилось более 1,34 млн тонн воды. Ее сброс растянется на 30-40 лет.

До этого директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева рассказала, что Москва прорабатывает совместно с МАГАТЭ возможность анализа воды с АЭС «Фукусима» в российских лабораториях.

Ранее в Японии рассказали о работе АЭС «Фукусима-1» после землетрясения.

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