Россия продолжает проверку рыбы, выловленной у «Фукусимы»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что рыба, добытая вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1», безопасна для потребления. Однако запрет на импорт японской рыбы в Россию сохраняется, пишет ТАСС.

Об этом Данкверт сообщил журналистам в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

«Мы следим за ситуацией. В основном следим по рыбе. В рыбе пока не нашли ничего. Она безопасна, но все равно из Японии не берем», — сказал глава ведомства.

В марте 2011 года после мощного землетрясения магнитудой 9,0 и последующего цунами высотой до 15 метров произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Это привело к затоплению системы энергоснабжения и сбоям в охлаждении реакторов, что вызвало взрывы водорода на первом, третьем и четвертом блоках. Чтобы предотвратить выброс радионуклидов в атмосферу, осенью того же года над первым энергоблоком был установлен защитный купол.

Ученые рассказали об опасности продолжающихся радиоактивных сбросов с АЭС «Фукусима-1».

Ранее в Приморье выявили превышение трития в воде после сбросов с японской АЭС.