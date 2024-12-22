Путин ждет доклада о решении проблем пробок в Королеве

Путин попросил доложить о решении проблем пробок в Королеве после прямой линии

Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева доложить о возможном решении проблемы с пробками в подмосковном Королеве. Об этом он напомнил во время церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

«Хочу вернуть вас к тому, что мы с вами обсуждали после прямой линии. Имею в виду Королев и те пробки, о которых там говорили», — сказал российский лидер, обращаясь к главе Подмосковья.

19 декабря Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции пообещал обсудить вопрос строительства третьего въезда в подмосковный город Королев. Так он ответил на вопрос журналиста о серьезной транспортной проблеме в этом районе.

Воробьев позднее заявил, что строительство дополнительного выезда из Королева может начаться в первом полугодии 2025 года.

Ранее Путин рассказал о масштабах строительства и ремонта автодорог в России.