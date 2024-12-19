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Воробьев назвал срок начала строительства нового выезда в Королев

Воробьев пообещал начать строительство выезда из Королева в 2025 году
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Строительство дополнительного выезда из Королева может начаться в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил телеканалу «Россия-24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача — выйти в первом полугодии [2025 года] на строительство этой дороги», — отметил он.

Воробьев обратил внимание, что руководители предприятия, которые заботятся о своих работниках, понимают, насколько важна альтернативная дорога. По его словам, жители Королева сейчас теряют «огромное количество времени» каждый день. Он пообещал приложить все усилия, чтобы как можно быстрее «начать строить эту дорогу».

Губернатор Подмосковья напомнил, что раньше такая дорога была, она проходила по части парка «Лосиный остров». Он уточнил, что решение уже нашли и получили поддержку федерального министерства природных ресурсов и всех надзорных органов.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал обсудить вопрос строительства третьего въезда в подмосковный город Королев.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

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