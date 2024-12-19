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Путин рассказал о развитии Королева в качестве космической столицы

Путин пообещал рассмотреть вопрос строительства третьего въезда в Королев
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал обсудить вопрос строительства третьего въезда в подмосковный город Королев.

Задавший вопрос журналист в China Media Group обратил внимание, что Королеву нужна эстакада и третий въезд, потому что без него люди порой стоят в пробках по несколько часов.

«Обязательно поговорю с коллегами из Московской области и теми, кто занимается космосом. Там есть разные планы», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что вопрос о строительстве третьего въезда в Королев ранее уже обсуждался в контексте с дальнейшим развитием наукограда как космической столицы. Глава государства назвал Королев признанным центром, который «заслуживает должного внимания». Путин упомянул и о планах создания особой экономической зоны на территории Королева.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

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Прямая линия Путина — 2024
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