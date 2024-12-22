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Песков признался, что его искренне поразил блогер Влад Бумага

Песков заявил, что блогер Влад Бумага задал Путину умный вопрос на прямой линии
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Телеграм-канал Влад Бумага A4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что его поразил блогер Влад Бумага, который задал вопрос на прямой линии Владимира Путина.

По словам Пескова, вопрос блогера был «очень солидный и умный».

Представитель Кремля также рассказал, что посмотрел ролики Бумаги, но «не понял, почему он такой популярный». Он считает, что это проблема поколения.

Бумага на прямой линии отметил, что его смотрят почти все российские дети и он сам недавно стал отцом. Путин поздравил его с этим событием и передал поздравления жене блогера.

Основной вопрос Влада Бумаги был посвящен замедлению YouTube в России. Президент на это ответил, что оно связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Также глава государства обратил внимание, что YouTube и Google в частности нарушили законы России, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии.

Также Путин на вопрос Бумаги о ценностях, которые надо преподносить детям, ответил, что его советы по контенту могут быть бесполезны, главное — иметь чувство ответственности.

Ранее Путин назвал кайфом чтение бумажной прессы.

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