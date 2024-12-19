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Путин назвал кайфом чтение бумажной прессы

Путин заявил, что бумажная журналистика сохранится

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии выразил надежду, что бумажная пресса сохранится, и назвал кайфом ее чтение.

«Главное – содержание. Если в бумажной прессе будет интересный контент, она никуда не уйдет», — отметил президент.

По его словам, книга — произведение искусства, но пресса тоже имеет свои достоинства.

«Полистать бумажную прессу — в этом есть кайф», — отметил глава государства.

Также Путин отреагировал на слова журналиста, который в шутку спросил, не поможет ли блогер Влад Бумага бумажным изданиям.

«Думаю, что Влад Бумага с удовольствием поможет. Тем более что речь идет о бумаге», — сказал Путин.

До этого Путин на вопрос блогера Влада Бумаги о ценностях, которые надо преподносить детям, ответил, что его советы по контенту могут быть бесполезны, главное — иметь чувство ответственности.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее задавший Путину вопрос журналист NBC убежал с рюкзаком с прямой линии.

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Прямая линия Путина — 2024
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