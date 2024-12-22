В Забайкальском крае восстановили движение поездов на станции Бушулей

Движение на железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае, где произошел сход грузовых вагонов с рельсов, восстановили в 16:05 по местному времени (10:05 мск). Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в официальном Telegram-канале.

«Все задержанные в результате схода грузовых вагонов пассажирские поезда отправлены по своим маршрутам. <...> Принимаются меры по вводу поездов в график движения», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сейчас на станции Бушулей продолжаются восстановительные работы.

22 декабря пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры заявила, что на перегоне между железнодорожными станциями Бушулей и Жирекен в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Это произошло примерно в 7:30 по местному времени (1:30 мск).

По данным надзорного ведомства, в результате инцидента с рельсов сошли 35 вагонов одного состава и семь вагонов другого состава. В качестве предварительной причины был назван излом рамы колесной пары.

На фоне произошедшего специалистам пришлось приостановить движение поездов в районе ЧП. Ограничения действовали в обоих направлениях.

Ранее в Московской области поезд протаранил экскаватор.