Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Забайкальской железной дороге столкнулись два грузовых поезда

На ЗабЖД столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Об этом сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, столкновение произошло около 7:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен. У первого состава сошло 35 груженных углем вагонов, а у второго — семь.

«Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Вечером 18 декабря пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту МурманскСанкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая, в результате чего три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

20 декабря машиниста грузового поезда арестовали.

Ранее в Красноярске 80-летнего пенсионера потоком воздуха затянуло под поезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами