На Забайкальской железной дороге столкнулись два грузовых поезда

На ЗабЖД столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона

Два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Об этом сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, столкновение произошло около 7:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен. У первого состава сошло 35 груженных углем вагонов, а у второго — семь.

«Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Вечером 18 декабря пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая, в результате чего три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

20 декабря машиниста грузового поезда арестовали.

Ранее в Красноярске 80-летнего пенсионера потоком воздуха затянуло под поезд.