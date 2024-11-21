В Подмосковье поезд столкнулся с экскаватором

В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с экскаватором на железнодорожном переезде, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 04:43 на перегоне между Щелково и Соколовская, когда экскаватор выехал на железнодорожный переезд перед движущимся пригородным поездом №6601, который следовал из Монино в Москву-Ярославскую. Машинист поезда экстренно затормозил, однако расстояние оказалось недостаточным, чтобы избежать столкновения. В результате происшествия один из вагонов сошел с рельсов на одной колесной паре.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время движение поездов на участке от станции Соколовская до Монино по Ярославскому направлению остановлено.

«Для ликвидации последствий инцидента направлены два восстановительных поезда», — заключили в ведомстве.

14 ноября в Ленинградской области с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на станции Гатчина-Товарная-Балтийская. Известно, что обошлось без пострадавших.

Ранее кабина горящего грузовика рухнула на рельсы под Петербургом.