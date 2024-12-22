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Названа возможная причина схода грузовых вагонов с рельсов в Забайкальском крае

Излом рамы колесной пары мог привести к сходу вагонов поезда на станции Бушулей
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Телеграм-канал «Восточно-Сибирская транспортная прокуратура»

Сход вагонов грузового поезда с рельсов на одной из станций Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) мог произойти из-за излома рамы колесной пары. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в официальном новостном Telegram-канале.

«На станции Бушулей <...> вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона <...>. Предварительная причина — излом рамы колесной пары», — говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время в РЖД работает штаб по устранению последствий инцидента. Его возглавляет заместитель генерального директора компании Сергей Кобзев. Начальник ЗабЖД Владимир Антонец, в свою очередь, руководит восстановительными работами непосредственно на месте ЧП.

22 декабря Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что на перегоне между железнодорожными станциями Бушулей и Жирекен в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. Инцидент произошел около 7:30 по местному времени (1:30 мск).

По данным надзорного ведомства, с рельсов сошли 42 вагона. У одного состава опрокинулись 35 вагонов, а у второго — семь. Специалистам пришлось приостановить движение поездов в обоих направлениях.

Ранее суд арестовал машиниста грузового состава, врезавшегося в пассажирский поезд в Мурманской области.

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