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У пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Камчатском крае диагностировали травмы

Минздрав Камчатки: пострадавшие при жесткой посадке Ан-2 получили разные травмы

Троих пострадавших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета Ан-2 в Камчатском крае госпитализировали с различными травмами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Гашкова.

Он уточнил, что мужчин доставили в Мильковскую районную больницу.

«Пациенты 1953, 1956, 1999 годов рождения. Касательно травм — у одного пациента открытая черепно-мозговая травма, скальпированная рана головы, второй пациент — ссадины на лице, третий пациент — ушиб грудной клетки», — подчеркнул глава профильного ведомства.

Гашков добавил, что в настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

19 декабря легкомоторный самолет Ан-2, осуществлявший коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора в Камчатском крае, исчез с радаров. Перед этим у воздушного судна сработал аварийный датчик.

Всего на борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир. Сотрудники экстренных служб организовали поисково-спасательную операцию, и 22 декабря нашли Ан-2 в районе горы Тундровая.

По данным регионального управления МЧС РФ, самолет совершил аварийную посадку. Все находившиеся на его борту люди выжили.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с Ан-2 в Камчатском крае.

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