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В жилом доме в ЯНАО перемерзла вода из-за планового ремонта в 30-градусные морозы

В доме в Лабытнанги замерзла вода из-за планового ремонта в мороз

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Maxim Shemetov/Reuters

В жилых домах в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за планового ремонта в 30-градусный мороз перемерзла вода. Об этом местные жители сообщили в сообществе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет один из местных жителей, из-за проведения плановых работ в жилом доме отключили электричество, из-за чего перемерзла холодная вода. Ночные температуры в городе в настоящее время опускаются ниже -30°C.

«Что за работы в такие сильные морозы! Можно такие длительные отключения проводить при более высокой температуре? К кому обращаться с жалобой? Прокуратура недалеко!» — пригрозил мужчина.

До этого в Новосибирске произошли две серьезные коммунальные аварии, оставившие более 100 жилых домов без отопления.

Первая авария произошла на улице Ветлужская, 30. Еще один случай произошел в верхней части Академгородка, где на улице Золотодолинской случился прорыв водопровода диаметром 700 миллиметров.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить после подорожания ЖКХ в 2025 году.

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