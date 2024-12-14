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В Новосибирске около 100 домов остались без отопления из-за коммунальных аварий

kp.ru: коммунальные аварии оставили около 100 домов Новосибирска без отопления

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Ljobsy/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске произошли две серьезные коммунальные аварии, оставившие более 100 жилых домов без отопления. Об этом сообщает kp.ru.

Первая авария произошла на улице Ветлужская, 30. Местные жители сообщили, что в подвале дома начала прибывать горячая вода из-за повреждения трубопровода, соединяющего бойлерную и жилой дом. Аналогичный инцидент был зафиксирован и по адресу Мухачева, 10.

Еще один случай произошел в верхней части Академгородка, где на улице Золотодолинской случился прорыв водопровода диаметром 700 миллиметров. Эта труба соединяла котельную №1, расположенную под Бердском, с тепловыми сетями Академгородка. Как сообщил начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Советского района Юрий Перязев, работы по устранению последствий аварии уже начаты.

Коммунальные службы сейчас занимаются устранением неполадок, и жители Академгородка смогут вновь получить тепло в своих домах к вечеру сегодняшнего дня.

На днях сообщалось, что в Новосибирске в домах на четырех улицах более суток не было отопления. По словам журналистов, без отопления остались дома на улицах Ипподромской, Лескова, Военной и Кирова. По предварительной информации, отопление обещают дать к 16:00 по местному времени (12:00 мск).

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