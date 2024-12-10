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Шотландские рыбаки подняли со дна моря обломки самолета, пропавшего год назад

Shetland News: на дне моря нашли обломки самолета, исчезнувшего осенью 2023 года

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Pexels

Шотландские рыбаки на промысловом судне наткнулись на обломки самолета недалеко от города Леруик. Об этом написала газета Shetland News.

По данным журналистов, рыбаки заметили на дне моря странный объект во время лова. Когда находку подняли на поверхность, то оказалось, что это часть корпуса небольшого воздушного судна.

Обломки доставили на берег, где их забрали полицейские. Газета Daily Mail написала, что полиция смогла установить происхождение обломков. Судя по всему, это немецкий самолет Cessna 172, который пропал с радаров в сентябре 2023 года. На его борту был опытный 62-летний пилот.

В день пропажи самолета была хорошая погода. Предполагается, что воздушное судно было в воздухе шесть часов и 19 минут, после чего упало, когда закончилось топливо. Последний раз самолет видели недалеко от Шетландских островов, административным центром которых и является Леруик.

Ранее у Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим.

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