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На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2

На Камчатке спасатели нашли пропавший самолет Ан-2
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Elena Mayorova/Global Look Press

Спасатели нашли пропавший на Камчатке самолет Ан-2. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВК».

По его словам, находившиеся на борту два пилота и пассажир живы.

«Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу», — сказал Лебедев в опубликованной им видеозаписи.

По словам министра, в настоящее время экипаж Ан-2 эвакуирован в Мильково на вертолете Ми-8.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

20 декабря спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2.

11 декабря аварийную посадку совершил самолет Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту КиренскИркутск. Причиной стала техническая неисправность.

Ранее шотландские рыбаки подняли со дна моря обломки самолета, пропавшего год назад.

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