Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ан-24 в Иркутске

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку после случая с аварийной посадкой самолета в аэропорту Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился 11 декабря около 17:30 по местному времени. Воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», следовавшее по маршруту Киренск – Иркутск, аварийно село в иркутском аэропорту. Выяснилось, что причиной стала техническая неисправность.

Тем не менее самолет благополучно приземлился и самостоятельно вырулил на стоянку. В инциденте никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне самолет Ан-2 получил повреждения при вынужденной посадке на Ямале. В Росавиации заявили, что на борту находились два члена экипажа и шесть пассажиров. По предварительной информации, в результате произошедшего они не пострадали.

Росавиация классифицировала инцидент как аварию. Расследовать ее причины будет Межгосударственный авиационный комитет с участием Тюменского МТУ Росавиации.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами сел на реку.